Анхар Кочнева о событиях в Сирии

В то время, как в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке кипят споры о новом проекте резолюции по Сирии, в Турции обсуждают возможность предоставления политического убежища членам семьи сирийского президента Асада, а российское министерство обороны заявляет, что продолжит поставки оружия в Сирии, в самой стране происходят все новые столкновения.

В результате массовых выступлений 1 февраля, по данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека, погибли 59 человек.

Корреспондент Би-би-си Наталья Тузовская встретилась в Москве с публицистом Анхар Кочневой, которая последнее время живет в Дамаске, и представителем Комитете поддержки сирийской оппозиции Махмудом аль Хамзой, который долгие годы живет и работает в Москве, и спросила у них о том, как они видят политическое будущее Сирии.