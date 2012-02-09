Фильм Би-би-си: как Путин одержал верх

В эфир Би-би-си вышла четвертая и заключительная серия документального фильма "Путин, Россия, Запад" о роли Владимира Путина в современной России, снятый продюсерской компанией Brook Lapping Productions.

В этой серии авторы уделяют особое внимание сравнению премьера Владимира Путина и президента Дмитрия Медведева.

Говоря о внешней политике, авторы рассказывают о тяжелых переговорах России и США о договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-III, о разногласиях по Ирану, о "куриной войне" Москвы и Вашингтона и об Анне Чэпман

Что касается внутренней политики, то тут упомянуты экономические проблемы 2008 года, ситуация в Пикалеве, создание Сколкова, суд над Ходорковским и многое другое.

Авторы фильма утверждают, что Медведев казался более либеральным в вопросах внутренней политики и более сговорчивым с Западом, чем Путин. При этом из фильма следует, что в ряде случаев он не мог принимать решения самостоятельно. Пример тому, по мнению авторов фильма, - обвинительный приговор Михаилу Ходорковскому, который был вынесен после резких обвинений Владимира Путина в адрес экс-главы ЮКОСА.

После выхода предыдущих серий фильма "Путин, Россия, Запад" ряд критиков в Британии обвинили Би-би-си в некритическом отношении к Владимиру Путину.

Однако авторы фильма отвергают обвинения в свой адрес и говорят, что освещали события в России беспристрастно и объективно.