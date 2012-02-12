Новый альбом Пола Маккартни: Kisses on the Bottom

О музыкальном возращении Пола Маккартни к написанным еще до его рождения светлым и чистым песням 30-40-х годов, о джазовом звучании вышедшего в канун Дня святого Валентина полного романтики нового альбома и, наконец, о лукаво-провокационном, двусмысленном его названии - Kisses on the Bottom - рассказывает в программе "Пятый этаж" ее культурный обозреватель Александр Кан.