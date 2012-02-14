Адель: шесть "Грэмми" и узлы на связках

В воскресенье британская певица Адель получила шесть наград "Грэмми" (на одну больше, чем предсказывали), в том числе в номинации "лучшая песня года" (за композицию "Rolling in the Deep"), "запись года" и "лучшее исполнение в стиле поп-музыки".

На сцене Адель, которой пришлось отменить тур из-за серьезных проблем с голосом, поблагодарила своих врачей, вернувших ей возможность петь.

В программе "БибиСева" Лев Рудин, известный фониатр из Москвы, объяснил Севе Новгородцеву, насколько серьезны могут быть такие проблемы у молодой певицы с блестящим будущим.