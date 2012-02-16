Недавно умерший северокорейский лидер Ким Чен Ир обычно появлялся на публике в военной форме, сером плаще или старом комбинезоне, однако запечатлеть его память решили в виде огромной конной статуи, торжественно открытой в среду в Пхеньяне.

Любимый руководитель восседает рядом со своим отцом Ким Ир Сеном, и после смерти носящим титул вечного президента страны.

В Южной Корее Ким Чен Ир являлся предметом многочисленных шуток и пародий. Кое-кто даже зарабатывал на жизнь, выступая в роли двойника северокорейского лидера. Приспособились ли в Сеуле к новым политическим реалиям и появились ли уже двойники Ким Чен Ына?

Репортаж корреспондента Би-би-си Люси Уильямсон.