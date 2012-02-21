Накормит ли нас гамбургер из пробирки?

Ученые продолжают искать подходы к проблеме дефицита продовольствия. По мнению многих экономистов, в ближайшие десятилетия она станет все более ощутимой.

Группа исследователей из университета Маастрихта (Нидерланды) по заказу анонимного пожертвователя работает над выращиванием искусственного мяса. Из него должны сделать настоящий гамбургер.

Этот первый синтетический гамбургер будет стоить огромных денег, но, как передает корреспондент Би-би-си Паллаб Гош, руководитель проекта надеется, что его технология обеспечит едой миллионы людей.