Охота на сомалийских пиратов с воздуха

Пиратские нападения на проходящие у сомалийского берега корабли обходятся мировой судовой индустрии примерно в 7 миллиардов долларов ежегодно.

Это было одной из причин, по которой премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон созывает специальную конференцию по Сомали, которая должна состояться в Лондоне.

Более 100 моряков и несколько кораблей находятся сейчас в плену у пиратов, часто в ужасных условиях.

Фрэнк Гарднер стал первым британским журналистом, которому разрешили подняться на борт австралийского военного самолета, чтобы участвовать в патрулировании зоны, где действуют пираты.