"Бурановские бабушки" поют Let It Be на удмуртском

Ансамбль "Бурановские бабушки", который представит Россию на "Евровидении"-2012, специально для Би-би-си исполнили хит группы Beatles Let It Be на удмуртском языке.

В репертуаре бабушек есть также фольклорные версии песен Бориса Гребенщикова, Виктора Цоя, Юрия Шевчука и Вячеслава Бутусова.

Участницы коллектива признались в интервью Русской службе Би-би-си, что не рассчитывали на победу в отборочном туре и поездку в Баку, где с 22 по 26 мая пройдет финальная стадия международного конкурса песни.

По итогам российского отбора "Бурановские бабушки" <span >опередили победителя "Евровидения"-2008 Диму Билана, выступавшего с экс-солисткой группы t.A.T.u. Юлей Волковой, а также дуэт оперной певицы Аиды и хип-хоп исполнителя Тимати.