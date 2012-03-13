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Акулы пообедали вблизи пляжей Австралии

  • 13 марта 2012

Десятки акул пообедали косяком тунцов всего в 700 метрах от австралийского побережья.

Некоторые пляжи пришлось закрыть на несколько часов, но и после того, как купание вновь было разрешено, многие все же не решались лезть в воду.