Акулы пообедали вблизи пляжей Австралии

Десятки акул пообедали косяком тунцов всего в 700 метрах от австралийского побережья.
Некоторые пляжи пришлось закрыть на несколько часов, но и после того, как купание вновь было разрешено, многие все же не решались лезть в воду.
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Десятки акул пообедали косяком тунцов всего в 700 метрах от австралийского побережья.
Некоторые пляжи пришлось закрыть на несколько часов, но и после того, как купание вновь было разрешено, многие все же не решались лезть в воду.