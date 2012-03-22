Аутсорсинг берет новые высоты. К индийским операторам всевозможных служб поддержки, обслуживающих британских потребителей добавились учителя, работающие с учениками по интернету.

Больше 150 школ в Англии воспользовались услугами репетиторов, которые в индивидуальном порядке подтягивают отстающих британских учеников по математике.

Завучи во многих школах хотят распространить этот опыт и на другие дисциплины, однако профессиональные ассоциации учителей Великобритании говорят, что эти технологии не всесильны.

Репортаж Дивьи Талвар.