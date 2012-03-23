Британия: борьба с алкоголизмом только начинается?

Британия намерена ввести минимальную цену на продажу алкоголя в Англии и Уэльсе в качестве одной из мер по борьбе с пьянством и антисоциальным поведением.

Инициатива исходит от министерства внутренних дел Британии, глава которого Тереза Мэй сообщила, что в супермаркетах продается много алкоголя по бросовым ценам.

Минимальные цены - выше нынешних - предлагается ввести для крепких сидров, пива и другой дешевой выпивки.

Насколько поднимутся цены, предстоит правительству еще предстоит решить.

Репортаж Джереми Кука.