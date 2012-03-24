"Пятый этаж": памяти Тонино Гуэрры

21 марта в своем доме в итальянской деревушке Сан-Арканджело, вскоре после своего 92 дня рождения, умер великий киносценарист Тонино Гуэрра.

В этой деревушке он родился и прожил всю жизнь.

Гуэрра писал сценарии к фильмам Федерико Феллини, Микельанджело Антониони, Витторио де Сика, Лукино Висконти. Через всю свою жизнь он пронес любовь к России. Один из своих лучших фильмов - "Ностальгию" - Андрей Тарковский снял по его сценарию.

О Тонино Гуэрре в программе "Пятый этаж" рассказывает Александр Кан.