ТВ-выпуск новостей Би-би-си на "Дожде"

Каждый будний день в 20 часов по московскому времени на телеканале "Дождь" Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых новостях дня.

В этих выпусках - международные и российские события глазами западных корреспондентов.

В <span >новостной сводке Би-би-си за 26 марта 2012 года:

- После нападения на Германа Горбунцова в Британии опасаются "разборок по-русски".

- Один из главных финансистов британских консерваторов ушел в отставку из-за обвинений в попытке продать доступ к премьер-министру за 250 тысяч фунтов.

- Папа Римский едет на Остров свободы. Его первая остановка - город Сантьяго-де-Куба, где он выступит перед верующими на площади Революции.