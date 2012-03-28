Афганских женщин сажают за уход из семьи

В очередном докладе от правозащитной организации Human Rights Watch рассказывается о так называемых "моральных преступлениях", за которые в Афганистане арестовывают женщин девочек.

К таким преступлениям относится и побег из семьи после принудительного бракосочетания или домашнего насилия.

Среди заключенных также немало женщин, которые сами стали жертвами сексуального насилия. Их сажают за "половые отношения вне брака".

В программе "БибиСева" журналистка Би-би-си из Афганистана Наджиба Казрее рассказала Севе Новгородцеву о том, что в отношении прав женщин в Афганистане традиция все еще выше конституции.