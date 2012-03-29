ТВ-новости: призрак БРИКС и Наполеонлэнд

Каждый день по будням в 20 часов по московскому времени на телеканале "Дождь" Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых новостях дня.
В этих выпусках - международные и российские события глазами западных корреспондентов.
В <span >новостной сводке Би-би-си за 29 марта 2012 года:
- способны ли Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка бросить вызов развитым странам;
- в стране проходит всеобщая забастовка против сокращения социальных программ;
- И во французском Монтрё хотят разбить парк аттракционов, посвященный Наполеону.