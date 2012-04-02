Фолкленды: острова и люди спустя 30 лет после войны

В Великобритании и Аргентине в понедельник проходят церемонии, посвященные 30-летию начала военного конфликта между двумя странами из-за Фолклендских островов.

2 апреля 1982 года Аргентина, которой тогда управляла военная хунта, заняла Фолклендские острова (аргентинцы называют их Мальвинскими).

Великобритания ответила на этот шаг отправкой в район конфликта военных кораблей, самолетов и пехоты, которые вскоре отбили острова у Аргентины.

Сегодня жители Фолклендов считают себя гораздо ближе к Британии, чем 30 лет назад, к таком выводу приходит корреспондент Би-би-си Алан Литтл.