В музее мадам Тюссо появилась фигура Кейт Миддлтон

Лондонский музей восковых фигур мадам Тюссо пополнился двумя экспонатами - фигурами внука королевы Елизаветы II принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон, получившими после свадьбы титул герцога и герцогини Кембриджских.

Фигуры были выполнены по фотографии, сделанной в Сент-Джеймском дворце во время объявления об их помолвке.

Они займут свое место рядом с другими представителями британской королевской семьи, увековеченными в воске.

Сотрудники музея мадам Тюссо выразили надежду на то, что новые экспонаты вызовут большой интерес посетителей. Это первая восковая фигура Кейт, выставленная на всеобщее обозрение.

"Кэтрин стала звездой, и мы надеемся, что ее фигура будет пользоваться популярностью у посетителей музея", - сказала сотрудница музея Лиз Эдвардс.