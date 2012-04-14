Выращенных в неволе рысей отпускают на волю

Испанская иберийская рысь - самый редкий вид семейства кошачьих, находящийся на грани вымирания.

Когда в 2005 году количество особей сократилось до 150, борцы за охрану природы пошли на радикальный шаг - часть животных отловили и поместили в искусственную среду для размножения.

Схема сработала успешно, и сейчас в Испании в неволе содержится около 100 иберийских рысей.

Теперь защитники природы приступают к следующему этапу проекта - они намерены освободить часть рожденных в неволе рысей.

Репортаж Ребекки Морелль.