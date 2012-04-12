Британия фестивальная: Канары вместо музыки

Летних музыкальных фестивалей в Британии в этом году будет меньше. Так, знаменитый фестиваль Гластонбери "пропустит" 2012 год, ссылаясь на грядущую нехватку полицейских и биотуалетов, которые нужнее для обеспечения Олимпиады в Лондоне.

Да и другие фестивали, проходящие в иные даты, чем Олимпийские старты, один за другим отменяются, хотя билеты на них давно были проданы.

В программе "БибиСева" наш меломан-резидент Пафнутий Каневский рассказал Севе Новгородцеву о том, что винить надо не Олимпиаду, а ценовую политику самих фестивалей.