Крупнейшие катастрофы в тени "Титаника"

Катастрофа "Титаника" стала самым известным кораблекрушением за всю историю, хотя далеко не самым крупным.

15 апреля 1912 года вместе с "Титаником" погибло около полутора тысяч человек.

Во время Второй мировой войны в результате действий подводных лодок и военной авиации поизошли несколько крупнейших катастроф, в которых погибли более пяти тысяч а каждой.

Павел Аксенов рассказывает о гибели во время войны транспортных кораблей разных стран, на борту которых гибли тысячи беженцев, раненых, пленных и военнослужащих.