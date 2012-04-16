Андерс Брейвик не признает свою вину

Андерс Беринг Брейвик не признал себя виновным в терроризме, хотя не оспаривает факт совершения им взрыва в Осло и расстрела десятков человек на острове Утойя в июле 2011 года.

Суд над 33-летним норвежцем открылся в Осло в понедельник. Прокуроры будут добиваться того, чтобы Андерс Брейвик никогда не вышел на свободу.

Если суд признает Брейвика невменяемым, ему будет назначено психиатрическое лечение. В противном случае его ждет тюремное заключение, как предполагается, сроком на 21 год, с возможным продлением до пожизненного.

Брейвик заявляет, что нападение на активистов правящей Рабочей партией было оправданно, так как ее политика толерантности способствует "мусульманскому нашествию" в Европу.