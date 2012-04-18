Руководство Формулы-1 утверждает, что Гран-при в Бахрейне будет проведен по графику, поскольку ничто там не препятствует проведению соревнований.

Это - ответ тем, кто призывал федерацию отказаться от этого тура соревнований из-за тяжелой политической ситуации в стране. Почти ежедневно улицы в пригородах столицы Бахрейна - Манамы - сотрясают демонстрации. Их участники требуют демократических реформ. В последние недели особенную озабоченность вызывает судьба одного из арестованных политактивистов, проводящего голодовку.

Из Манамы - репортаж корреспондента Би-би-си Руперта Уингфилда-Хейза.