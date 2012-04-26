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"Боинг Дримлайнер" - самолет мечты?

  • 26 апреля 2012

"Боинг-787" сделан из углеводородного материала, что позволило снизить расход топлива на 20%.

Корреспондент Би-би-си Ричард Уэсткотт ведет репортаж с его борта.