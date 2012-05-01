За время его жизни и работы знаметитый диджей Би-би-си Радио 1 Джон Пил, который умер в 2004 году в возрасте 64 лет, собрал колоссальную коллекцию винилов - более 25 000 экземпляров. И вот во вторник пришло известие, что перечень этих винилов скоро станет доступен широкой общественности. Каждую неделю в электронную коллекцию будет добавляться название сотни пластинок. Компания Eye Film & Television занимается производством фильма об этом проекте и заодно отцифровывают обложки альбомов и индексные карточки коллекции Пила. Чарли Гован, который следит за проектом, говорит, что люди не только будут иметь возможность просматривать списки названий коллекции, черпая оттуда горы полезной информации, но более того, весь этот проект предполагает познакомить людей с вещами, о которых они даже не слышали!

В программе "БибиСева" музыкальный критик Артемий Троицкий, который был знаком и дружил с Джоном Пилом, рассказал Севе Новгородцеву о том, как он впервые увидел коллекцию Джона Пила, и в каких обстоятельствах она собиралась.