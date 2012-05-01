Сергей Мохнаткин не знал, что вместе с ним помиловали еще 13 человек.
В интервью Би-би-си он искренне удивился этой новости и сразу же спросил, почему не выпустили Михаила Ходорковского.
По словам Мохнаткина, он считает свое помилование актом либерализма и попыткой Дмитрия Медведева "не быть тенью Путина".
Более всего, признается Мохнаткин, он признателен правозащитниками и простым людям по всей России, которые поддерживали его и присылали помощь за время пребывания в тюрьме.
С Сергеем Мохнаткиным беседовала Оксана Вождаева.