Британцы, похитившие пингвина, заплатят штраф

Суд штата Квинсленд оштрафовал двоих валлийцев, укравших в состоянии алкогольного опьянения пингвина по кличке Дирк из зоопарка в Брисбене.

Рису Джонсу и Кэри Мьюсу придется заплатить около тысячи долларов США каждому.

С самого начала процесса похитители признали все обвинения, заявив, что будучи нетрезвыми, они плавали в бассейне с дельфинами в аквапарке Sea World поздно вечером, затем забрав из развлекательного комплекса пингвина.

Проснувшись на следующее утро, протрезвевшие валлийцы запаниковали и поспешили выпустить Дирка в ближайший канал.

Их поймали после того, как они стали бравировать свои подвигами на Facebook.