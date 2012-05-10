Андрей Бородин: мы думали, что отсидимся

Находящийся в Лондоне бывший глава "Банка Москвы" Андрей Бородин заявил в интервью Русской службе Би-би-си, что не собирается возвращаться в Россию, по крайней мере, в обозримом будущем.

Вместе с тем, Бородин не стал вдаваться в подробности относительно своего статуса в Британии, добавив, что не знает, с чего возникли слухи о том, что ему было отказано в предоставлении политического убежища.

В беседе с корреспондентом Би-би-си Павлом Бандаковым экс-глава "Банка Москвы" отметил, что проблема коррупции в России зашла слишком далеко и представляет угрозу всему государству.

Сам Бородин более 15 лет руководил банком, в котором большая часть акций принадлежала московскому правительству, и об отношениях бизнеса и властей в российской столице при мэре Юрии Лужкове должен был знать непонаслышке. Но на вопрос о том, неужели он понял, как на самом деле устроена система, только когда у него самого начались проблемы, отвечает уклончиво.

"Безусловно, как говорил классик, нельзя жить в обществе и быть свободным от этого общества, – сказал Бородин. – Может быть, нам было работать легче с точки зрения, что мы были банком, который много работал с государственными структурами. И правительство Москвы было одним из главных акционеров. Собственно поэтому, нам было ненужно платить взятки, потому что когда госструктура является твоим главным акционером в интересах этой структуры поддерживать, а не высасывать деньги из бизнеса. За других я не буду говорить, наверное, это не совсем корректно".

Переломным моментом, по словам Андрея Бородина, стало "дело ЮКОСа": "После этого силовики и чиновники получили четкий сигнал – вы можете делать то же самое, что было сделано с ЮКОСом на самом верху и, как говорят на Руси, пошло-поехало".

Почему бизнес не вступился за ЮКОС?

"Были люди, которые сразу назвали вещи своими именами, – признает экс-банкир. – Но большинство, видимо, (и я в том числе) думали: ну уж нас-то это не коснется. Что мы отсидимся, проедем мимо, [...] если не высовываться, не заниматься политикой, то может быть пронесет".

"Не буду врать, я не знаю, как бы я поступил [в той ситуации сейчас]. Но, безусловно, выводы, которые я бы должен был сделать из той истории, бы были сделаны раньше", – признает Бородин.

Многие предприниматели, работающие в России, утверждает Андрей Бородин, создали себе "запасные аэродромы" и готовы к тому, что страну возможно "придется покидать в сжатые сроки и в быстром темпе".

Бывший глава "Банка Москвы" говорит, что, несмотря на по-прежнему широкие возможности в России, бизнесу в последние годы не хватает атмосферы свободы.

Из Москвы в Лондон

Бывший глава "Банка Москвы" покинул Россию весной 2011 года. Спустя полгода Бородин и его бывший заместитель Дмитрий Акулинин были объявлены в международный розыск.

В середине марта российская генпрокуратура направила в Великобританию запрос о выдаче Бородина.

Банкиров обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. В одном деле, речь идет о кредите в 12,76 млрд рублей (около 430 млн долларов) , который, по данным следствия, был незаконно выдан компании "Премьер-Эстейт" для покупки у компании "Интеко" участка земли на западе Москвы.

По версии следствия, в итоге деньги якобы попали на личный счет супруги экс-мэра Москвы Елены Батуриной, которая в то время возглавляла компанию "Интеко".

Представители "Интеко" и Банка Москвы ранее заявляли, что сделка была проведена в соответствии с законом. Супруг Елены Батуриной, бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявлял, что "дело является политическим, никакой экономической подоплеки в нем нет".

В конце февраля 2012 года против бывших руководителей Банка Москвы было возбуждено еще одно уголовное дело по подозрению в хищении более 6,7 млрд рублей.

В начале 2011 года российский государственный банк ВТБ выкупил 46,48% акций, принадлежавших правительству Москвы. Андрею Бородину принадлежало около 19%.