Российскими медиа руководит молодежь?

Российские отделения двух крупнейших мировых компаний Odgers Berndtson и PricewaterhouseCoopers разработали методику оценки эффективности молодых медиаменеджеров в России. В основе рейтинга - оценка профессиональных достижений и дальнейших карьерных перспектив менеджеров российских телекомпаний, радиостанций, web-компаний и печатных СМИ в возрасте до 35 лет, ответственных за четыре ключевых направления: топ-менеджмент, создание контента/продукта, продвижение, коммерцию.

Индивидуальная оценка участника формируется по итогам анализа пяти факторов: профессиональные достижения, признание коллег, экономические перспективы сектора, в котором действует компания, результаты оценки востребованности на рынке, а также возраст (относительно среднего по сектору).

Инициаторы обещают формировать и публиковать рейтинг ежегодно. Рейтинг-2012 не преподнес сюрпризов участникам медиарынка, но со стороны выглядит удивительно: очень многими российскими СМИ от глянца до серьезных бизнес-изданий руководят люди совсем молодые.

В программе "БиБиСева" Сева Новгородцев расспросил самого молодого из самых эффективных медиаменеджеров России 24-летнего директора по коммуникациям компании "Афиша/Рамблер" Владислава Крейнина, о том почему же российскими СМИ руководит молодежь.