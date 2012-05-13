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В Лондоне прошла премьера фильма "Диктатор"

  • 13 мая 2012

В Лондоне состоялась премьера нового фильма комика Саши Барона Коэна "Диктатор".

В картине он предстает как Адмирал Генерал Алладин, диктатор вымышленной страны.

На премьере комик появился в костюме своего героя.