В Лондоне прошла премьера фильма "Диктатор"

В Лондоне состоялась премьера нового фильма комика Саши Барона Коэна "Диктатор".
В картине он предстает как Адмирал Генерал Алладин, диктатор вымышленной страны.
На премьере комик появился в костюме своего героя.
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В Лондоне состоялась премьера нового фильма комика Саши Барона Коэна "Диктатор".
В картине он предстает как Адмирал Генерал Алладин, диктатор вымышленной страны.
На премьере комик появился в костюме своего героя.