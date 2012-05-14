Кто такой Абай Кунанбаев?

Про лагерь протестующих на Чистых прудах, которые назвают себя "оккупайабай", много пишут в СМИ и социальных сетях. Что "Оккупай" - это мирное молодежное протестное движение, уже год существующее в США и в других странах, - это знают многие. А вот кто такой Абай?

На Чистых прудах стоит памятник, который один из лидеров протестного движения Алексей Навальный охарактеризовал как "Памятник непонятному казаху".

А оказалась, что памятник стоит вполне уважаемому человеку, казахскому поэту XIX века Абаю Кунанбаеву. Памятник появился не так давно, в 2006 году и был подарком Москве от Казахстана.

В программе "БибиСева" редактор Центрально-Азиатской службы Би-би-си и при этом еще и писатель Хамид Исмайлов поговорил с Севой Новгородцевым об этом поэте и борце за справедливости, которого в Казахстане сравнивают с Пушкиным.