Кремлевские казаки покорили британскую публику

Оно проходило в рамках празднования Бриллиантового юбиления правления британского монарха.
Гвоздем программы стало выступление наездников Кремлевской школы верховой езды, которые продемонстрировали британцам самые сложное приемы джигитовки.
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Оно проходило в рамках празднования Бриллиантового юбиления правления британского монарха.
Гвоздем программы стало выступление наездников Кремлевской школы верховой езды, которые продемонстрировали британцам самые сложное приемы джигитовки.