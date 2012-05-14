Выступление российских участниковшоу.
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Кремлевские казаки покорили британскую публику

  • 14 мая 2012
В королевской резиденции Виндзор недалеко от Лондона завершилось четырехдневное конное шоу, посвященное королеве Елизавете II.

Оно проходило в рамках празднования Бриллиантового юбиления правления британского монарха.

Гвоздем программы стало выступление наездников Кремлевской школы верховой езды, которые продемонстрировали британцам самые сложное приемы джигитовки.