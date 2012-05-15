Иран и его опора на собственный антивирус

В интернете можно найти сообщения о том, что Иран отказывается использовать иностранные антивирусные программы и при финансовой поддержке государства иранские разработчики якобы уже создали свою уникальную антивирусную программу, способную предотвращать атаки на промышленные объекты страны.

В программе "БибиСева" израильский журналист Ксения Светлова поговорила с Севой Новгородцевым о том, почему Иран разрабатывает собственный антивирус и настолько это является реальным щитом от кибератаки хакеров недружеских стран.