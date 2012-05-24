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Кубинское искусство жестко критикует режим

  • 24 мая 2012

В Гаване проходит Биеннале современного искусства.

Большинство работ выставлены на знаменитой набережной Малекон.

Практически все их них жестко критикуют политический режим и переосмысливают тему кубинской иммиграции.

Репортаж Сары Рейнсфорд.