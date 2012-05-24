Кубинское искусство жестко критикует режим

В Гаване проходит Биеннале современного искусства.
Большинство работ выставлены на знаменитой набережной Малекон.
Практически все их них жестко критикуют политический режим и переосмысливают тему кубинской иммиграции.
Репортаж Сары Рейнсфорд.
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
В Гаване проходит Биеннале современного искусства.
Большинство работ выставлены на знаменитой набережной Малекон.
Практически все их них жестко критикуют политический режим и переосмысливают тему кубинской иммиграции.
Репортаж Сары Рейнсфорд.