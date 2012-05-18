Слияние "АСТ" и "Эксмо": кто будет в плюсе?

Сегодня стало известно, что на российском книгоиздательском рынке готовится крупнейшая в его истории сделка: издательство "Эксмо" собирается поглотить основного конкурента — группу "АСТ".

По официальной статистике обе компании входят в топ-50 крупнейших издательств мира. Эксперты предполагают, что сделка может обойтись "Эксмо" в сотни миллионов долларов, а новая компания займет 20% издательского рынка России. Если же вместе с издательскими мощностями будут проданы и сотни книжных магазинов, принадлежащих "АСТ" по всей стране, то новый альянс может стать собственником единственной общероссийской розничной книжной сети.

В программе "БиБиСева" директор Центра поддержки отечественной словесности Георгий Урушадзе рассказал Севе Новгородцеву о том, выиграют ли от такого альянса российские писатели и читатели.