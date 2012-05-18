ТВ-новости: англичан предупредили о расизме на Украине

Каждый день по будням в 20 часов по московскому времени на телеканале "Дождь" Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых новостях дня.

В этих выпусках - международные и российские события глазами западных корреспондентов.

В новостной сводке Би-би-си за 18 мая 2012 года:

Большие проблемы для "Большой восьмерки". На саммите в Кэмп-Дэвиде мировые лидеры будут решать, как бороться с проблемами в еврозоне;

Футбол без правил. Насколько реальна угроза расизма на Украине для болельщиков, которые приедут на Евро;

И - опаснее цианистого калия...как в Японии готовят рыбу фугу.