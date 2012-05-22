Белый Альбом – сборник музыкантов из протестного движения

В понедельник российские музыканты объявили о том, что к 12 июня выпустят сборник "Белый альбом" в знак солидарности с движением гражданского протеста. В инициативную группу по выпуску "Белого альбома" вошли Александр Липницкий, Артемий Троицкий и Василий Шумов. Релиз "Белого альбома" будет сопровождаться серией концертов.

В программе "БибиСева" лидер группы "Центр", Василий Шумов поговорил с Севой Новгородцевым о том, как родился проект "Белый альбом" и можно ли провести какие-то параллели с "Белым Альбомом" группы "Битлз", вышедшим 44 года назад.