Резня в Сирии: международная реакция

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую применение артиллерии и танков в сирийском городе Хула: жертвами насилия там стали более 100 человек, в том числе 34 ребенка.

Постоянный представитель Германии при ООН Петер Виттиг заявил, что в произошедшем в Сирии "четко прослеживается почерк правительства Сирии".

В свою очередь, постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джафари назвал эти обвинения "цунами лжи" и сказал, что, судя по ранениям, местные жители погибли не при обстреле танками, а при стрельбе из близкого расстояния.