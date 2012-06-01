Английские рыбаки поймали "золотую рыбку"

Недалеко от Кембриджа английские рыболовы поймали странную рыбу.
Никто не может определить ее вид.
Сами любители рыбалки шутят, что им попалась "золотая рыбка".
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Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Недалеко от Кембриджа английские рыболовы поймали странную рыбу.
Никто не может определить ее вид.
Сами любители рыбалки шутят, что им попалась "золотая рыбка".