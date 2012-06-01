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Английские рыбаки поймали "золотую рыбку"

  • 1 июня 2012

Недалеко от Кембриджа английские рыболовы поймали странную рыбу.

Никто не может определить ее вид.

Сами любители рыбалки шутят, что им попалась "золотая рыбка".