Путин и Олланд: первая встреча

Президент России Владимир Путин сегодня с блиц-визитами посещает Германию и Францию. С канцлером Германии Ангелой Меркель он встречается не в первый раз, а вот с избранным в мае новым президентом Франции Франсуа Олландом ему только предстоит лично познакомиться. Предполагается, что президент Франции будет убеждать Путина в необходимости введения санкций против правительства Сирии. А вот официальная Москва, как ни странно, важнейшей темой называет расширение присутствия во Франции российского капитала.

В программе "БибиСева" французский журналист Александр Бондарев рассказал Севе Новгородцеву, зачем на самом деле президент Путин наносит визит президенту Олланду.