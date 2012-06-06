Платини: "Расизм можно найти где угодно"

Чемпионат Европы по футболу в Польше и на Украине начинается в пятницу. Накануе старта первого крупного футбольного турнира в Восточной Европе журналисты из разных стран, в том числе корреспонденты Би-би-си, говорили о проблемах, которые существуют в странах-хозяйках.

Одной из них называют проявление расизма и антисемитизма. Президента УЕФА Мишеля Платини обвиняли в том, что, лоббируя идею проведения турнира в Восточной Европе, он недооценил все риски.

Сам Платини в интервью Би-би-си отверг обвинения в том, что УЕФА прилагает недостаточно усилий для борьбы с расизмом.