Культурный обзреватель программы "Пятый этаж" Александр Кан побывал на однодневной выставке цикла политической графики "Вулкан" художника Максима Кантора в Лондоне, где побеседовал с ним о политическом искусстве и о глобальном кризисе, побудившим его обратиться к этой теме.
"Вулкан" Максима Кантора в Лондоне
- 9 июня 2012
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