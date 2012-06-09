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"Вулкан" Максима Кантора в Лондоне

  • 9 июня 2012

Культурный обзреватель программы "Пятый этаж" Александр Кан побывал на однодневной выставке цикла политической графики "Вулкан" художника Максима Кантора в Лондоне, где побеседовал с ним о политическом искусстве и о глобальном кризисе, побудившим его обратиться к этой теме.