"Вулкан" Максима Кантора в Лондоне

Культурный обзреватель программы "Пятый этаж" Александр Кан побывал на однодневной выставке цикла политической графики "Вулкан" художника Максима Кантора в Лондоне, где побеседовал с ним о политическом искусстве и о глобальном кризисе, побудившим его обратиться к этой теме.