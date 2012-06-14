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Сильная песчаная буря на пляже в Барселоне

  • 14 июня 2012

Накануне на пляже в Барселоне, к неудовольствию отдыхающих, разыгралась сильная песчаная буря.

Скорость ветра, по словам очевидцев, достигала 55 км в час.

Видео не сопровождается комментарием.