Сильная песчаная буря на пляже в Барселоне

Накануне на пляже в Барселоне, к неудовольствию отдыхающих, разыгралась сильная песчаная буря.
Скорость ветра, по словам очевидцев, достигала 55 км в час.
Видео не сопровождается комментарием.
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Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Накануне на пляже в Барселоне, к неудовольствию отдыхающих, разыгралась сильная песчаная буря.
Скорость ветра, по словам очевидцев, достигала 55 км в час.
Видео не сопровождается комментарием.