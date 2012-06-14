"Вулкан" Максима Кантора в Британии

В Лондоне прошла выставка цикла карикатур "Вулкан", ее автор - Максим Кантор - больше известен широкой публике по своему нашумевшему роману "Учебник рисования".
На выставке побывал наш обозреватель Александр Кан.
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В Лондоне прошла выставка цикла карикатур "Вулкан", ее автор - Максим Кантор - больше известен широкой публике по своему нашумевшему роману "Учебник рисования".
На выставке побывал наш обозреватель Александр Кан.