Преподаватель консерватории о жизни в Дамаске

В Сирии боевики напали на здание проправительственного телеканала "Аль-Ихбария", расположенного в городе Друша к югу от Дамаска. За несколько часов до этого президент Башар Асад заявил, что Сирия находится "в состоянии настоящей войны", а сотрудники американской разведки сообщили, что, по их прогнозам, конфликт будет продолжительным.

Комиссия ООН по правам человека сообщила, что насилие в Сирии нарастает и выходит из-под контроля и многие районы страны погружаются в гражданскую войну.

Виктория Авдеенко живет и работает в Сирии 30 лет. Она дает уроки фортепиано в Высшем институте музыки в Дамаске. В интервью Севе Виктория рассказала о том, как события последних месяцев повлияли на ее жизнь и на жизнь ее студентов.