Реформа здравоохранения в США: новый виток

Реформа системы здравоохранения - самая масштабная инициатива администрации американского президента Барака Обамы за четыре года у власти.

Она подразумевает введение обязательной страховки для каждого американца, и многие в США считают это чрезмерным вмешательством государства частную жизнь граждан.

Закон о реформе, принятый еще в 2010 году, успешно прошел экспертизу Верховного суда на соответствие конституции. Однако, говорят эксперты, вердикт судей - не конец дискуссии, а лишь очередной ее виток.

Репортаж Джонни Даймонда.