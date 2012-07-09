Как Дисней пришел в гости к Ким Чен Ыну

Ветры перемен если не задули, то явно пронеслись над северокорейским бастионом коммунизма, когда на праздничном концерте под апплодисменты генералитета и партийной верхушки появились герои диснеевских мультфильмов.

Многе обозреватели усматривают в этом намек на то, что Ким Чен Ын , в отличие от своего отца и деда, готов приоткрыться для внешнего мира.

Звенящий от восторга голос диктора и непременный военный парад - таковы обязательные атрибуты праздника по-северокорейски. Однако дуновение ветерка перемен долетело и до Пхеньяна. Одних гордо вздыбленных ракет уже мало. Конечно, все необходимые формальности соблюдаются, особенно когда речь идет о такой знаменательной дате, как 18 лет со дня кончины прошлого вечно живого лидера. Почтить память отца и деда обязана вся страна. Но сегодня, среди неизменного моря военных кителей, в Пхеньяне были замечены и совсем иные костюмы. Мало того, что чуть впереди генеральской свиты шла таинственная незнакомка. Так еще и военный оркестр сменила группа девушек в очень коротких платьицах. А потом на сцене, к явному удовольствию нынешнего хранителя идей Чучхе, показались герои диснеевских мультфильмов. Сама корпорация Диснея категроически отрицает, что давала разрешение на появление Белоснежки, Минни Маус и Винни Пуха перед Ким Чен Ыном, но кто думает о нарушении авторских прав, когда чопорный бастион социализма завоевывают мультгерои.