Сбор помощи жертвам наводнения на Кубани

Чтобы помочь пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае, в ряде российских городов - от Санкт-Петербурга до Черкесска - добровольцы организовали сбор вещей, продуктов и денег. Чаще всего информация о спонтанно созданном пункте сбора помощи распространяется через социальные сети.

Добровольцы совершенно разных социальных и возрастных групп приносят сухие пайки, детское питание, предметы гигиены и воду. Некоторые предпочитают помогать именно через волонтерские организации, а не через МЧС.

Корреспондент Би-би-си Екатерина Дробинина побывала на одном из московских участков сбора помощи пострадавшим на Кубани.