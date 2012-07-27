Арт-протест: от Sex Pistols до Pussy Riot

Акция Pussy Riot в Храме Христа Спасителя не была ни первым политическим выступлением панк-группы, ни первой акцией, целью которой стала церковь.

В 1977 году панк-группа Sex Pistols устроила акцию на Темзе напротив Парламента, оскорбив королеву Великобритании, которая является и главой Англиканской церкви. Ирландская певица Шиннед О'Коннор публично разорвала портрет Папы Римского.

В СССР политические протесты рокеров и художников не затрагивали церковь, которая сама подвергалась гонениям. Объектом арт-акций в России религия стала гораздо позднее - в 2000-х годах, и отношение к ним в обществе остается весьма неоднозначным.