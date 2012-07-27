Олимпийская телепрограмма Русской службы Би-би-си

За несколько часов до открытия Олимпиады в Лондоне на сайте Русской службы Би-би-си (bbcrussian.com) проходит специальная интерактивная онлайн-программа, посвященная Играм.

Одновременно программа транслируется в прямом эфире телеканала "Дождь" - партнера Русской службы Би-би-си в России.

Полуторачасовую передачу ведут сотрудники Русской службы Би-би-си Сева Новгородцев, Анастасия Успенская, Яна Литвинова и Олег Антоненко.

Среди гостей студии - девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина, прославленная фехтовальщица, трехкратная олимпийская чемпионка Галина Горохова, главный тренер сборной России по плаванию с 1999 по 2008 годы Андрей Воронцов и многие другие.

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