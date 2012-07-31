Расследование Би-би-си: методы белорусских тюремщиков?

В виновности двух осужденных и казненных за взрыв в минском метро с самого начала суда возникли серьезные сомнения - во многом благодаря необычайно смелой кампании, которую ведет мать одного из казненных Любовь Ковалева.

Она считает, что власти пытками добились признательных показаний от осужденных.

Корреспондент Би-би-си Джон Суини решил опробовать на себе некоторые методы, которые, как утверждают белорусские правозащитники, применяются к заключенным в тюрьме КГБ, в народе называемой американка.

Белорусские власти настаивают, что расследование взрывов в минском метро было справедливым, и виновные понесли наказание.